الثلاثاء 09-07-2024
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الثلاثاء، 09-07-2024 11:39 ص

[فيديو] أطلق العنان لقصّتك مع حدث Galaxy Unpacked في يوليو 2024

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الوكيل الاخباري - مع اقتراب موعد حدث Galaxy Unpacked في 10 يوليو، أصدرت سامسونج فيلمًا ترويجيًا عالميًا جديدًا لإثارة حماس الجماهير استعداداً لكشف النقاب عن الجيل القادم من تقنيات Galaxy AI.

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يستعرض الفيديو وجوهاً متعدّدة مضاءة بشعاع رقيق من الضوء، إيذاناً ببداية عصر جديد مليء بالفرص والإمكانات غير المسبوقة التي تتيحها أحدث الابتكارات المتميّزة. ومن خلال هذه الحملة، تدعو سامسونج عشاقها حول العالم لكسر القيود واستكشاف تجارب فريدة لم يسبق لها مثيل.


استعدّ للتعرّف على التطورات الجديدة مع تقنيات Galaxy AI التي ستعزز إبداعك وتزيد من إنتاجيتك وتسهّل تواصلك عبر العديد من الأساليب المبتكرة. شاهد الفيديو التالي لترى كيف ستفتح سامسونج آفاقًا جديدة من الفرص، وترقب معنا الكشف عن هذا الابتكار الرائد.

Galaxy AI يستهل فصلًا جديدًا. تابع المستجدات على غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط  للحصول على آخر التحديثات، وانضم إلينا في حدث Galaxy Unpacked في 10 يوليو.

رابط الفيديو :Official Teaser: Unfold your story with Galaxy AI | Samsung (youtube.com)

 

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