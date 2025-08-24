الأحد 2025-08-24 11:34 م
 

سفير فرنسي سابق: عهد هيمنة الغرب ينتهي

الأحد، 24-08-2025 10:13 م
الوكيل الإخباري-   صرح السفير الفرنسي السابق لدى الولايات المتحدة جيرارد أرو بأن "عهد هيمنة الغرب" ينتهي، معتبرا النزاع في أوكرانيا دليلا على ذلك.اضافة اعلان


وقال السفير السابق في مقال له لصحيفة "لوبوانت" الفرنسية: "نعيش الآن نهاية عهد هيمنة الغرب"، معتبرا النزاع في أوكرانيا دليلا على "عدم فهم القادة الأوروبيين للعالم المستقبلي ورفضهم له".

واعتبر أرو أن سبب ذلك هو التغير التدريجي لميزان القوى في العالم وفي عدم رغبة الولايات المتحدة أداء دور "الشرطي" في العالم.

وأعرب أرو عن رأيه بأن الغرب يجمع بين "الإصرار على المبادئ وعدم الرغبة في الكفاح من أجلها"، مشيرا إلى أنه يقوم بالتالي "بإلقاء المواعظ الأخلاقية العقيمة المليئة بالمعايير المزدوجة والتي لا تحمل أي خير في طياتها".

يذكر أن جيرارد أرو كان سفير فرنسيا لدى الولايات المتحدة خلال الفترة بين 2014 و2019.

روسيا اليوم
 
 
