توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

الوكيل الإخباري- رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، اليوم الاحد، انخفاض طفيف جداً على لتر بنزين 90 وايضاً 95 تقريبا بمقدار 2 فلس وهي غير مؤثرة لذلك من المتوقع تثبيت اسعار البنزين ، في تسعيرة المحروقات الشهر المقبل .

ووفق عقل في المقابل هنا انخفاض على سعر لتر الديزل 13 فلسا وبالتالي من المتوقع ان ينخفض السعر 10-15 فلسا .