توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

ووفق عقل في المقابل هنا انخفاض على سعر لتر الديزل 13 فلسا وبالتالي من المتوقع ان ينخفض السعر 10-15 فلسا .
ولفت عقل ان الأسواق تشهد طلبًا قويًا على البنزين خلال موسم القيادة الصيفي، وانخفاض مفاجئ في المخزونات في الولايات المتحدة زاد من الضغط على الأسعار.
واشار ان التصعيد في الشرق الأوسط، خاصة بين إسرائيل وإيران، أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، مما منع انخفاض أسعار البنزين .
وقال عقل ان استمرار التوترات يثير قلق السوق بشأن استقرار الإمدادات، مما يساعد في الحفاظ على الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا .
وبين ان رفع الطلب على البنزين في أغسطس بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% مقارنة بالشهر الأبرد (مثل فبراير) يؤدي إلى ضغط إضافي على الأسعار .
واضاف انه على الرغم من أن أسعار النفط الخام ربما انخفضت، فإن تلك الانخفاضات لا تنتقل فورًا إلى أسعار المضخة للمستهلكين؛ بسبب عوامل مثل تكاليف التكرير والتوزيع والضرائب .
وايضاً تأثير قرارات أوبك+: تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل تحالف أوبك+ حتى سبتمبر 2025 أسهم في استقرار الأسعار العالمية عند مستويات مرتفعة نسبيًا، مما قلل من فرص انخفاض الأسعار المحلية ، بحسب عقل.
