محافظ الزرقاء يؤكد أهمية محاربة منتحلي صفة الصحفي

الوكيل الإخباري- أكد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، أهمية محاربة الدخلاء على مهنة الإعلام، من منتحلي صفة الصحفي والإعلامي، خصوصًا في محافظة الزرقاء، والذين يسيئون إلى مهنة الصحافة، ويتطفلون على الدوائر الرسمية، ويتسببون في نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، وبث السلبية في المجتمع الأردني. اضافة اعلان





وأكد خلال لقائه، اليوم الأحد، في دار المحافظة، رئيس لجنة فرع النقابة في الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، وعددا من صحفيي محافظة الزرقاء من أعضاء الهيئة العامة في نقابة الصحفيين، أن الدوائر الرسمية كافة ملتزمة بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بعدم التعامل إعلاميًا مع غير الصحفيين المنتسبين للنقابة أو العاملين في مؤسسات صحفية مرخصة، حرصًا من الدولة على دعم توجهات النقابة وإجراءاتها في تنظيم المهنة.



وطالب أبو قاعود لجنة فرع الزرقاء بتنظيم ملف خاص بهذا الشأن، لحصر الصحفيين الرسميين العاملين في المحافظة ضمن المؤسسات الصحفية المرخصة، ليتم التوجيه بالتعامل معهم حصرًا فيما يخص الشأن العام لأجهزة ودوائر الدولة، إضافة إلى حصر أسماء وحسابات وصفحات منتحلي صفة الصحفي والإعلامي، خاصة على وسائل التواصل الإلكترونية، ليتم التعامل معهم وفق القانون.



بدوره، ثمّن الخضري توجهات المحافظ في دعم الصحفيين في الزرقاء ومحاربة الدخلاء على المهنة، مؤكدًا أن النقابة، ممثلة بالنقيب طارق المومني، تتابع هذا الملف على أعلى المستويات.



وأشار إلى أن لجنة إدارة فرع الزرقاء تعمل حاليًا وبشكل مكثف على إعادة تأهيل مقر الفرع وافتتاحه قريبًا، ليكون الملتقى الرسمي للصحفيين والإعلاميين الرسميين في المحافظة، وداعمًا لكل المؤسسات العامة والخاصة إعلاميًا ومهنيًا.