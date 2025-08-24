الحكومة توافق على تنفيذ مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية لألف منزل

09:18 م

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسيَّة مرتبطة مع الشبكة الكهربائية لـ1000 منزل مملوكة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو أسرهم في كافة أنحاء المملكة وضمن طلبات تقدم للراغبين بالاستفادة، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة 2026 – 2030، وبكلفة تقديريَّة تصل إلى مليون وخمسمائة ألف دينار.





ويأتي القرار في إطار حرص الحكومة على توفير الخدمات للمواطنين والتَّسهيل عليهم، خصوصاً من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.



وتضمَّن القرار تشكيل لجنة فنيَّة تتولى مهمَّة وضع أسس ومعايير واضحة ومحدَّدة لتنفيذ المشروع، وتحديد شروط الاستفادة منه، على أن تضمّ اللجنة ممثلين عن وزارات: الطاقة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إيصال التيَّار الكهربائي لمشروع زراعي إنتاجي لشركة الألفيَّة للاستثمارات الزراعيَّة في منطقة المدورة بمحافظة معان.



وتبلغ المساحة الكليَّة للمشروع قُرابة 7 آلاف دونم، يتمّ زراعة الجزء الأكبر منها بالمحاصيل الزراعيَّة الضروريَّة لمربِّي الثَّروة الحيوانيَّة، بالإضافة إلى زراعة جزء منها بالأشجار المثمرة كالحمضيَّات.



يشار إلى أن شركة الألفية للاستثمارات الزراعيَّة هي إحدى المشاريع الرياديَّة تسعى من خلال إقامة المشاريع الزِّراعيَّة المتنوِّعة في العديد من مناطق المملكة إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات المجتمعات المحليَّة.



