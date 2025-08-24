الأحد 2025-08-24 11:32 م
 

بحث التعاون بين بلدية إربد والأوقاف

أرشيفية
 
الأحد، 24-08-2025 10:23 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، مع مديري أوقاف إربد الأولى والثانية، الدكتور رائد جروان وفراس أبو خيط، عددًا من القضايا المشتركة، أبرزها تبادل بعض قطع الأراضي بما يخدم المصلحة العامة ويتوافق مع مشروع تطوير وسط المدينة.

كما ناقش الجانبان أهمية إزالة الوحدات الصحية المقامة أمام المسجد الغربي، وإعادة بنائها وفق مواصفات حديثة، إلى جانب استغلال قطعة أرض مملوكة لمديرية الأوقاف في شارع الملك عبدالله من قبل البلدية، بهدف تقديم خدمات عامة لمرتادي السوق وسكان المنطقة.


وأكد العزام أهمية تعزيز التشاركية بين مختلف المؤسسات العاملة في المدينة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشددًا على أن الهدف المشترك للجميع هو النهوض بمدينة إربد، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها، بما يحقق رضا سكانها.

 
 
