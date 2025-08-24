ولي العهد وبن سلمان يحضران حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الأحد 2025-08-24 11:33 م
 

الأحد، 24-08-2025 10:33 م
الوكيل الإخباري-  نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الأحد، صورا تجمعه بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال حضورهما الحفل الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.اضافة اعلان


‎وقال ولي العهد عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "برفقة أخي العزيز سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الحفل الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية".
 
 
