ولي العهد وبن سلمان يحضران حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية

10:33 م

الوكيل الإخباري- نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الأحد، صورا تجمعه بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال حضورهما الحفل الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. اضافة اعلان





‎وقال ولي العهد عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "برفقة أخي العزيز سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الحفل الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية".





