الأمم المتحدة تطالب بعمل دولي عاجل لوقف الوفيات في غزة

الوكيل الإخباري- حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأحد، من المجاعة في غزة، مطالبا بعمل دولي عاجل لمنع المزيد من الوفيات في القطاع.

وقال المكتب، إن "هذه المجاعة هي من صنع الإنسان وهي نتيجة للعرقلة المنهجية، واللامبالاة، والتأخير، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح المعابر على نطاق واسع، والوصول الإنساني دون عوائق إلى المنطقة المحاصرة.