الأمم المتحدة تطالب بعمل دولي عاجل لوقف الوفيات في غزة

وقال المكتب، إن "هذه المجاعة هي من صنع الإنسان وهي نتيجة للعرقلة المنهجية، واللامبالاة، والتأخير، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح المعابر على نطاق واسع، والوصول الإنساني دون عوائق إلى المنطقة المحاصرة.
وأضاف المكتب أن "هذه ليست عنوانًا. إنها أرواح حقيقية في خطر".
