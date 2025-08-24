مواطنون يوجهون شكواهم إلى أمين عمان حول سوء الإنارة في الأنفاق الرئيسية

وأكد المواطنون أن الإنارة الحالية في هذه الأنفاق "سيئة ورديئة"، ما يعيق وضوح الرؤية ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية، خصوصاً مع الكثافة العالية لحركة السير فيها.
وأشاروا إلى أن هذه الأنفاق تشكّل شرايين رئيسية في شبكة الطرق بالعاصمة، ما يتطلب صيانتها بشكل مستمر وتوفير أعلى معايير السلامة العامة، داعين الأمانة إلى سرعة الاستجابة والعمل على معالجة المشكلة بشكل جذري.
