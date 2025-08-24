تقرير أممي: استشهاد 670 فلسطينا بالضفة الغربية منذ العام الماضي

06:36 م

الوكيل الإخباري- أفاد تقرير أممي بأن أكثر من 670 فلسطينيا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الماضي، بينهم 129 طفلا. اضافة اعلان





وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، في تقرير الصادر اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال أصابت خلال الفترة نفسها أكثر من 5590 فلسطينيا، بينهم 1067 طفلا.



وأشار المكتب إلى أن المستوطنين شنوا خلال الفترة ذاتها 2374 هجوما على الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد عدد منهم وتدمير ممتلكاتهم، لافتا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية أسفرت أيضا عن تشريد 39847 فلسطينيا.

