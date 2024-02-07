مجموعة الأردنية للطيران تهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة مرور 25 عاماً على تولي جلالته سلطاته الدستورية

الوكيل الإخباري - يتشرف رئيس مجلس إدارة مجموعة الأردنية للطيران الكابتن محمد الخشمان وكافة العاملين في الشركة برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة مرور 25 عاماً على تولي جلالته سلطاته الدستورية.

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وإذ نغتنم هذه المناسبة السعيدة، لنجدد عهد الوفاء والولاء لجلالة الملك، ونؤكد التزامنا بدعم مسيرة التنمية والبناء التي يقودها جلالته بحكمته ورؤيته الثاقبة، والتي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة المحلية والعربية والدولية ، وجعلت من الأردن دولة محورية تنعم بالأمن والاستقرار والتطور.



كما نثمن عالياً حرص جلالة الملك على دعم قطاع الطيران، و الذي يعد إحدى أهم ركائز الاقتصاد الأردني والذي يوفر ويستحدث العديد من فرص العمل للأردنيين.



حفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني، قائداً لوطننا الغالي، وملهماً للأمتين العربية والإسلامية.