مجموعة فنادق ماريوت الدولية تعزز الشراكات لحدث "Feast of Eight" السنوي الرابع

02:41 م

الوكيل الإخباري- اتخذت مجموعة فنادق ماريوت الدولية ، بدعم من مجلس الأعمال الأردني(JBC) ، خطوة اخرى في التزامها بالمسؤولية المجتمعية من خلال استضافة حفل توقيع حدث "Feast of Eight" السنوي الرابع. تم توقيع ثلاث اتفاقيات بين مجموعة فنادق ماريوت، صندوق الأمان، والأكاديمية الملكية لفنون الطهي، مما يبرز الأهداف الخيرية للحدث ويؤكد التزام مجموعة فنادق ماريوت الدولية المستمر بدعم القضايا المحلية. اضافة اعلان



استضاف الحفل السيد ديميتريوس كوتسيفاكوس، المدير العام لفندق شيراتون عمان النبيل، إلى جانب السيد مهند حميد، المدير العام لفندق ماريوت البحر الميت. وعلّق حميد قائلاً: " Feast of Eight ليست مجرد حدث سنوي عادي؛ إنها مبادرة استثنائية تجمع بين أبرز المواهب الفندقية في الأردن من أجل هدف نبيل. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا الحدث مرة أخرى."

كما أضافت السيدة نور الحمود، المدير العام لصندوق الأمان: "إن دعم مجموعة فنادق ماريوت الدولية المستمر يعدّ مصدر إلهام للجميع، حيث أن الدعم المقدم من هذا الحدث سيساعدنا في مواصلة تقديم الفرص لتعليم أيتام دور الرعاية الإيوائية."

من المقرر أن يُقام حدث Feast of Eight في الخامس من أكتوبر 2024 في فندق شيراتون عمان النبيل، حيث ستذهب جميع العائدات لدعم جهود صندوق الأمان لدعم مستقبل الأيتام. وسيشارك طلاب الأكاديمية الملكية لفنون الطهي في هذا الحدث، حيث سيقودون مطبخ الحلويات تحت إشراف الشيف يوسف اقليم، الشيف التنفيذي في الأكاديمية. وقد أعرب الشيف اقليم عن امتنانه قائلاً: "نحن ممتنون جدًا لمجموعة فنادق ماريوت الدولية لمنح طلابنا هذه المنصة لعرض مهاراتهم من أجل قضية هادفة. هذه الفرصة تتيح لهم اكتساب خبرة عملية قيّمة مع المساهمة في عمل خيري نبيل."

وبناءً على نجاح هذا الحدث في الاعوام الماضية ، تواصل مجموعة فنادق ماريوت الدولية التزامها بإحداث تأثير إيجابي ومستدام، وسيستمتع الحضور بتجربة طهي منسقة بعناية، يتم إعدادها من قبل أفضل الطهاة من أفخم فنادق الأردن، بما في ذلك فندق شيراتون عمان النبيل، فندق ماريوت عمان، منتجع وسبا ماريوت البحر الميت، فندق سانت ريجيس عمان، فندق دبليو عمان، فندق الريتز كارلتون عمان، منتجع وسبا ويستن العقبة، والطلاب الموهوبين من الأكاديمية الملكية لفنون الطهي.