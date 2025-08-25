ثلاثة شهداء بينهم طفلة في قصف للاحتلال على مدينة غزة

الإثنين 2025-08-25 01:31 ص
 

الإثنين، 25-08-2025 12:45 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلة، مساء الأحد، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية بأن القصف استهدف شقة سكنية قرب مفترق عبد العال في شارع الجلاء بالمدينة.

وفي السياق، نفذت قوات الاحتلال حفريات وتجريف في محيط منطقة دولة جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وتوغلت في أرض مرتجى داخل حي الصبرة جنوب المدينة.

من جانبها، ذكرت مصادر في القطاع أن الاحتلال دمر أكثر من 1000 بناية في حَيي الزيتون والصبرة بمدينة غزة، خلال الـ 18 يوما الماضية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 62,686 مواطنا فلسطينياً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 157,951 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفا
 
 
