عطلة رسمية في الرابع من أيلول بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

ونصَّ البلاغ على أن تُعطِّل جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها في اليوم المذكور أعلاه.
واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
وإحياءً لهذه الذِّكرى العطرة، أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة الإسهام في إبراز هذه المناسبة الجليلة، وإظهارها بما يليق بها.
