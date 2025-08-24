الأحد 2025-08-24 09:27 م
 

عطلة رسمية في الرابع من أيلول بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأحد، 24-08-2025 07:48 م
الوكيل الإخباري-  أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، بلاغاً بتعطيل الدَّوام يوم الخميس الموافق للرَّابع من أيلول المقبل؛ بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشَّريف.اضافة اعلان


ونصَّ البلاغ على أن تُعطِّل جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها في اليوم المذكور أعلاه.

واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

وإحياءً لهذه الذِّكرى العطرة، أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة الإسهام في إبراز هذه المناسبة الجليلة، وإظهارها بما يليق بها.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي فانس: لن نفرض رسوما جديدة على الصين بسبب روسيا

الحكومة توافق على تنفيذ مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية لألف منزل

أخبار محلية الحكومة توافق على تنفيذ مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية لألف منزل

ا

أخبار محلية إطلاق برنامج "دارة هاشم غرايبة" في إربد

الأمانة تطلق حملة لتأمين ممرات المشاة في مختلف مناطقها

أخبار محلية أمانة عمّان تطلق حملة لتأمين ممرات المشاة وحماية الطلاب مع عودة المدارس

العقود الموحدة للمعلمين بالمدارس الخاصة تُطبق إلكترونيًا لضمان حقوق العاملين

أخبار محلية العقود الموحدة للمعلمين بالمدارس الخاصة تُطبق إلكترونيًا لضمان حقوق العاملين

ا

عربي ودولي المستشار الألماني يحذر من أسابيع وشهور حاسمة

ل

فلسطين الأمم المتحدة تطالب بعمل دولي عاجل لوقف الوفيات في غزة

ا

أخبار محلية "جيدكو" تعقد جلسة تعريفية ببرامج الدعم الفني والمالي في الكرك



 
 





الأكثر مشاهدة