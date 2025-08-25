الإثنين 2025-08-25 06:09 ص
 

زيلينسكي يجدد دعوته إلى محادثات مع بوتين مع تعثر جهود السلام

د الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
 
الإثنين، 25-08-2025 05:39 ص
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، أن لقاءً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيكون "الطريقة الأكثر فعالية لإحراز تقدم" في مسار إنهاء الحرب، في الوقت الذي احتفلت فيه بلاده بيوم الاستقلال وتبادلت أسرى حرب مع الجانب الروسي.اضافة اعلان


وأعلن الجيش الأوكراني أن قواته استعادت ثلاث قرى في منطقة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، إضافة إلى شن غارات بطائرات مسيرة على مناطق روسية تسببت إحداها باندلاع حريق في محطة للطاقة النووية قرب مدينة كورسك.

وبعد جهود دبلوماسية حثيثة وضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوسط في قمة بين نظيريه الروسي والأوكراني، بدت آفاق السلام متعثرة الجمعة عندما استبعدت روسيا أي لقاء وشيك بين بوتين وزيلينسكي.

غير أنّ زيلينسكي أكد الأحد أنّ "محادثات بين الرؤساء هي الطريقة الأكثر فعالية لإحراز تقدّم"، مجددا الدعوة لعقد قمة ثنائية مع بوتين.

وخلال احتفالات عيد الاستقلال التي حضرها المبعوث الأميركي كيث كيلوغ ومسؤولون غربيون آخرون، قال زيلينسكي "معا، نحن الأوكرانيين وشركاءنا، نعمل على دفع روسيا نحو السلام. وهذا ممكن".

ومنح المبعوث الأميركي وسام الاستحقاق الأوكراني خلال الاحتفال.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

وظائف وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

وزارة التربية والتعليم

وظائف التربية تدعو مرشحين لإجراء مقابلات شخصية لوظيفة معلم

د الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي يجدد دعوته إلى محادثات مع بوتين مع تعثر جهود السلام

غزة

فلسطين شهيدان ومصابون في قصف جوي إسرائيلي على منزل غرب غزة

ل

أخبار محلية مصدر رسمي: لا عودة لمغادري الأردن طوعا من اللاجئين السوريين

ثلاثة شهداء بينهم طفلة في قصف للاحتلال على مدينة غزة

فلسطين ثلاثة شهداء بينهم طفلة في قصف للاحتلال على مدينة غزة

ا

فلسطين أستراليا تشهد واحدة من أكبر التظاهرات الداعمة لفلسطين

نقص العناصر الغذائية في جسمك .. 11 علامة لا يجب تجاهلها

طب وصحة نقص العناصر الغذائية في جسمك .. 11 علامة لا يجب تجاهلها



 
 





الأكثر مشاهدة