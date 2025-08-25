الإثنين 2025-08-25 08:43 ص
 

الولايات المتحدة.. حادثة إطلاق نار في حرم جامعة ساوث كارولينا

حرم جامعة ساوث كارولينا
حرم جامعة ساوث كارولينا
 
الإثنين، 25-08-2025 06:19 ص

الوكيل الإخباري-  أكدت وسائل إعلام أمريكية أنه تم الإبلاغ، اليوم الاثنين، عن إطلاق نار في حرم جامعة ساوث كارولينا، مجمّع كولومبيا، بمكتبة توماس كوبر.اضافة اعلان


ووصفت وسائل الإعلام منفذ عملية الإطلاق بأنه رجل أبيض يرتدي بنطالًا أسود، ولا يزال حرًّا طليقًا.

وأصدرت إدارة الجامعة أوامر للطلاب بإخلاء المكان والبحث عن ملاذ آمن.

 
 
