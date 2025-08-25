فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي في الكرك، اليوم الاثنين، من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 4:00 عصرًا.



المناطق المتأثرة:

مركز صحي الربّة / جامعة مؤتة - كلية الزراعة / ستاد الأمير زيد / مدرسة الأمير زيد / مركز الأميرة تغريد / المركز الإقليمي لخدمات الزراعة / كتيبة الدرك - الربّة / هنجر الأعلاف - الربّة / الربّة.



سبب الفصل: تركيب محطة مدرسة الربّة الجديدة.



كما أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي في معان، اليوم الاثنين، من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 4:00 عصرًا.



المناطق المتأثرة:

مستودعات الأدوية / مديرية التربية والتعليم / مديرية الدفاع المدني / جزء من حي سكر / مديرية الأشغال العامة / مركز أمن المدينة / منطقة الإسكان / حي العامرية / جزء من منطقة خلف الأشغال العامة والشارع الرئيسي أمام الأشغال / مديرية زراعة محافظة معان / المركز الأمني - جسر العقبة / المركز الصحي العسكري / مركز التدريب المهني.



سبب الفصل: إزالة شبكة ضغط متوسط متعارضة.

