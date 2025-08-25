أستراليا تشهد واحدة من أكبر التظاهرات الداعمة لفلسطين

وكتبت القناة: "شارك عدد هائل من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في مسيرات بعدة مدن أسترالية، في واحدة من أكبر التحركات في تاريخ الحركة".
وبحسب تقديرات المنظمين، شارك في التظاهرة حوالي 290 ألف شخص من جميع أنحاء البلاد، منهم حوالي 100 ألف في سيدني وملبورن، وما يصل إلى 50 ألفًا في بريسبان.
وأوضحت القناة أن المظاهرات جرت سلمية تماما، ولم ترد أي تقارير عن حوادث.
