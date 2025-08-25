أستراليا تشهد واحدة من أكبر التظاهرات الداعمة لفلسطين

الوكيل الإخباري- نقلت قناة "9News" عن مجموعة "بالستاين أكشن غروب" أن عدة مدن أسترالية شهدت واحدة من أكبر التظاهرات الداعمة لفلسطين في البلاد، حيث بلغ العدد الإجمالي للمشاركين حوالي 290 ألف شخص.



وكتبت القناة: "شارك عدد هائل من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في مسيرات بعدة مدن أسترالية، في واحدة من أكبر التحركات في تاريخ الحركة".

اضافة اعلان