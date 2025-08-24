مستشفى جرش الحكومي يحصل على الاعتمادية من "مجلس المؤسسات الصحية"

11:55 م

الوكيل الإخباري- سجّل مستشفى جرش الحكومي إنجازًا جديدًا بحصوله على الاعتمادية من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، في خطوة تعكس التزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين.





وخلال رعايته الاحتفال، الذي نظمه المستشفى بهذه المناسبة، أكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات أن هذا الإنجاز يعكس جودة الخدمات الصحية في الأردن، مشيرًا إلى أن المنظومة الصحية الأردنية تسير بخطى ثابتة نحو الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية.



وأوضح مدير المستشفى، الدكتور صادق العتوم، أن الحصول على الاعتمادية هو ثمرة لجهود متواصلة بذلتها الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتطوير بيئة العمل بما يضمن رضا المراجعين.



وأضاف العتوم، خلال الاحتفال الذي حضره رئيس لجنة بلدية جرش محمد بني ياسين وعدد من ممثلي الفعاليات الرسميه والشعبية، أن المستشفى سيواصل العمل على تعزيز الجودة وتطبيق أفضل الممارسات الصحية، مؤكدًا أن الاعتمادية تمثل حافزًا لمزيد من التطوير والتحديث في الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة جرش والمناطق المجاورة.



