مجموعة فنادق ماريوت الدولية في الأردن تختتم حدث “Feast of Seven” بنجاح

الوكيل الإخباري - اختتمت مجموعة الفنادق التابعة لسلسلة ماريوت الدولية في عمّان، والبحر الميت، والعقبة، فعاليات حدث الطهي الخيري الاستثنائي السنوي الثالث، "Feast of Seven"، والذي أقيمت فعالياته مؤخراً في مطعم "سراب جاردن" الواقع في بهو فندق الريتز – كارلتون عمّان، محققة أهدافها منه بتقديم تجربة طهي لا تُنسى ومفعمة بالمتعة والمذاقات الشهية، في الوقت الذي تخدم فيه هدفاً نبيلاً وتدعم المجتمع المحلي.

وتميز الحدث بما قدمه للضيوف من مأكولات مُعدّة بعناية على يد فريق من أفضل الطهاة من خبراء فن الطهي من الفنادق السبعة المشاركة من تلك التابعة للمجموعة، مشتملاً على عروض ترفيهية حية وأنشطة تم تصميمها لإمتاع الحاضرين.



وكان الحدث قد جاء بالتماشي مع القيم الأساسية لمجموعة فنادق ماريوت الدولية، والتي تعمل وفقاً لها تحت شعار "نخدم عالمنا"، مبرزاً الجهود الدؤوبة والجماعية لمجموعة الفنادق المشاركة فيه، والتي هدفت لإحداث التأثيرات الإيجابية في المجتمعات المحلية التي تعمل ضمنها، عبر رصد عائدات الحدث التي بلغ قدرها 10,548 ديناراً أردنياً لصالح صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، والتي تألفت من كل من فندق الريتز – كارلتون عمّان، وفندق سانت ريجيس عمّان، وفندق دبليو عمّان، وفندق ماريوت عمّان، ومنتجع وسبا ماريوت البحر الميت، وفندق شيراتون عمّان النبيل، فضلاً عن فندق المنارة، أحد فنادق لاكشيري كولكشين، سرايا العقبة.

وفي تعليق على هذا الشأن، قال المدير العام لعدد من فنادق ماريوت الأردن ورئيس مجلس إدارة أعمال فنادق ماريوت الأردنية، إردن كينديجلن: "فخورون باختتام حدث Feast of Seven الذي أقمناه للعام الثالث على التوالي، محققين غايتنا بروح يملؤها الحماس. ممتنون لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، والذي نعتز بشراكتنا معه، والذي نفخر بمساندتنا له؛ حيث سترصد عائدات الحدث لتمكينه من تحقيق رسالته ومواصلة دعمه لتطلعات الشباب الأيتام."



وبدورها، صرحت مدير عام صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، نور الحمود، قائلة: "فخورون بشراكتنا المستمرة منذ ثلاثة أعوام مع مجموعة فنادق ماريوت الدولية. على مدار هذه الأعوام نجحنا سويةً وعبر أنشطة وفعاليات مشتركة بإيصال رسالتنا لشريحة واسعة من أبناء المجتمع، كما تمكنّا من دعم العشرات من الشباب والشابات الأيتام ممن هم بحاجة ماسة لمصدر أمان معنوي ومادي لبناء مستقبلهم وتحقيق أحلامهم."



ويشار إلى أن النسخة الثالثة من حدث "The Feast of Seven" انطلقت بموجب الشراكة الاستراتيجية المجددة بين مجموعة فنادق ماريوت الدولية في الأردن وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، والتي تم توقيعها رسمياً أواخر شهر آب 2023، بحضور المدير العام لعدد من فنادق ماريوت الأردن ورئيس مجلس إدارة أعمال فنادق ماريوت الأردنية، إردن كينديجلن، ومدير عام صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، نور الحمود، وإلى جانبهما عدة أعضاء من فنادق المجموعة ومن مسؤولي كلا الطرفين.