تربية الكورة والوسطية والطيبة تؤكد جاهزيتها للعام الدراسي الجديد

وأشارت إلى أن جميع المدارس جاهزة لاستقبال الطلبة في الموسم الجديد، حيث تم صيانة بعض المدارس، وبناء أخرى، وصيانة جميع المقاعد، وتم تعزيزها بالكوادر التعليمية، بالإضافة إلى تفقد تجهيزات المدارس وساحاتها، وصيانة دورات المياه، وتعقيمها.
ويبلغ عدد المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الكورة، 96 مدرسة، منها مدرسة واحدة مخصصة للاجئين السوريين، فيما يتجاوز عدد الطلبة 39 ألف طالب وطالبة.
كما يبلغ عدد المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواءي الوسطية والكورة، 59 مدرسة، منها 5 مدارس مخصصة للاجئين السوريين، ويتجاوز عدد الطلبة الذين سيلتحقون بالمدارس 22400 طالب وطالبة.
