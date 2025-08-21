أمانة عمان تنظم كرنفال الرقيم الأردني الدولي الثاني

11:03 م

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الخميس فعاليات مؤتمر ومسار كرنفال الرقيم الأردني الدولي الثاني في شرق عمان، والذي تنظمه مديرية مشاريع أحياء عمان والمسارات السياحية في أمانة عمان، وبمشاركة عدد من المؤسسات والهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني.





وأكد نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة المهندس محمد الفاعوري، الذي رعى افتتاح الكرنفال مندوبًا عن رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، على أهمية تحويل كهف الرقيم إلى وجهة سياحية عالمية فريدة، مشيرًا إلى أن المسار ليس مجرد طريق يربط بين المواقع الأثرية، بل هو رحلة عبر الزمن، تأخذنا في جولة بين المساجد والكنائس والأسواق القديمة، لتروي حكاية التعايش والتراث الغني الذي تتميز به أرضنا الطيبة.



وبين أن تطوير هذا الموقع، الذي تم بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الأوقاف، وهيئة تنشيط السياحة، وأمانة عمان الكبرى، وبدعم ورعاية سمو الأمير غازي بن محمد، هو شهادة حية على التزامنا بصون تاريخنا وإبرازه للعالم.



من جانبه، قال المدير التنفيذي لمديرية مشاريع أحياء عمان والمسارات السياحية في أمانة عمان، المهندس محمد أبو زيتون، إن الكرنفال يهدف إلى تعزيز السياحة في عمان، وتسليط الضوء على التراث الثقافي والتاريخي للمدينة.



ولفت إلى أن سياحة الكهوف العَمّانية ستشكل منتجًا سياحيًا جديدًا لزوار وضيوف الأردن، وأن هذا المسار سيكون له أثر بالغ في إطالة مدة إقامة الزائر في العاصمة، والإفادة من اقتصاديات السياحة، وأنه سيتم ربطه مع المسارات السياحية للكهوف العالمية قريبًا، ضمن سياسة ترويج المواقع السياحية في عمان.



وقدّم رئيس قسم المسارات السياحية في أمانة عمان، المهندس معتز المهيرات، شرحًا عن أهمية دور الأمانة في إبراز المواقع السياحية في العاصمة وربطها مع مبادرات مجتمعية.



بدوره، أكد رئيس اللجنة التنظيمية، الدكتور محمد وهيب، أن الكرنفال مرحلة متقدمة لدخول المئوية الثانية للدولة الأردنية بمنتجات سياحية جديدة، مؤكدًا أن الدراسات والنشر العلمي والمقالات والمؤتمرات وتطوير المسارات السياحية مستمر بجهود أمانة عمان ووزارة السياحة والآثار وخبراء الجامعات، وتعاون وتشاركية المجتمعات المحلية على المستوى الوطني.



