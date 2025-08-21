الخميس 2025-08-21 11:50 م
 

جراحون روس ينجحون في استئصال ورم نادر من قلب طفل بعملية معقدة

الوكيل الإخباري-   تمكن الأطباء في مركز "روشال" الطبي بضواحي موسكو من إجراء عملية جراحية دقيقة، وأنقذوا طفلا في الخامسة من عمره، كان يعاني من ورم في القلب.اضافة اعلان


ووفقا لوزارة الصحة الروسية، نُقل الطفل إلى المركز بعد أن تعرض لفقدان مفاجئ للوعي.

وخلال الفحوصات، اكتشف الأطباء اضطرابا حادا في نظم القلب، فقرروا إجراء جراحة طارئة له.

وخلال العملية الجراحية، تبيّن وجود ورم كبير في البطين الأيسر من قلب الطفل، الأمر الذي استدعى إجراء جراحة دقيقة لإزالته.

كان استئصال الورم محفوفا بمخاطر كبيرة بسبب صغر سن المريض، لذلك عمد جراحو القلب قبل العملية إلى زرع جهاز مزيل للرجفان القلبي في جسم الطفل، وهو جهاز قادر على مراقبة نظم القلب بشكل مستقل وإعادة تشغيله عبر الصدمات الكهربائية عند الضرورة.

وحول الموضوع، قال أندريه سفوبودوف، رئيس أطباء قلب الأطفال في مقاطعة موسكو:"نادرا ما يُجرى مثل هذا التدخل الجراحي للأطفال مقارنة بالبالغين، لكن في هذه الحالة كان الخيار الأكثر أمانا".

روسيا اليوم
 
 
