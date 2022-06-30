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الخميس، 30-06-2022 01:21 م

مجموعة “Humanize” تفوز بجائزة أفضل وكالة لإدارة مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الشرق الأوسط لعام 2022

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الوكيل الإخباري - فازت شركة Humanize Digital Media group الأردنية بجائزة أفضل وكالة لإدارة مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الشرق الأوسط لعام 2022.

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وجاء فوز شركة Humanize بالجائزة التي تنظمها مجلة Corporate Vision، وهي مجلة عالمية رقمية مقرها المملكة المتحدة، بالتزامن مع اليوم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي، الذي يصادف اليوم، الموافق 30 من حزيران كل عام.

وكانت مجلة Corporate Vision أعلنت عن جوائزها لعام 2022، من أجل تكريم المسوقين الأكثر التزاما وحداثة في العالم، والذين تساعد حلولهم واستراتيجياتهم المبتكرة العلامات التجارية في الدقة والكفاءة والوصول بشكل فعال إلى قاعدة العملاء المطلوبة.

وتأسست شركة هيومانايز عام 2013، وتنفرد بأنها الوكالة الوحيدة التي لديها كوادر محلية في كل بلد تعمل به، وتضم الآن نحو 56 موهوبا في الأردن والمملكة العربية السعودية وفلسطين والعراق ولبنان والإمارات العربية المتحدة وتعمل لتغطية العالم كله قريبا.

 

وتتميز وكالة هيومانايز بإضفاء الطابع الإنساني على العلامات التجارية التي تعمل معها، وابتعدت عن الأسايب التقليدية في التسويق للمساهمة في وصول تلك المنتجات إلى الأشخاص المهتمين، وهو ما يجعل منها علامات تجارية لا تنسى من خلال أسلوبها الفريد في التسويق الواقعي والحقيقي وسط منافسة قوية مع العلامات التجارية الأخرى.

توفر هيومانايز خدماتها للعديد من الزبائن من الهيئات الحكومية إلى الشركات الخاصة والعلامات التجارية العالمية والمطاعم والفنادق الكبرى وغيرها الكثير، وتنفرد بفوزها بهذه الجائزة على المستوى المحلي التي لم يسبق لأي وكالة أردنية أن فازت بها من قبل.

 

ويتمثل عمل الشركة بإنشاء محتوى الإعلان الرقمي، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة سمعة المنتجات وبيعها عبر الإنترنت، وتساهم هذه الأدوات التي تديرها الوكالة في تقديم المحتوى الجيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما ينعكس مباشرة على نمو أرقام العلامات التجارية بشكل أسرع.

https://www.facebook.com/HumanizeSocialMedia


https://www.instagram.com/humanize.socialmedia/


https://twitter.com/Humanize_Social


https://www.linkedin.com/company/humanize-social/


https://www.linkedin.com/company/humanize-social/


www.humanize.social

 




 

 


 

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