وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 84.5 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
تقرير دولي يؤكد منعة الاقتصاد الأردني واستقراره رغم التحديات
-
9 قطاعات صناعية تسجّل نموًا في الإنتاج خلال 8 أشهر
-
بورصة عمّان تسجّل أعلى قيمة سوقية منذ 2009
-
توضيح بخصوص الشيكات المرتجعة في الأردن
-
الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في الأردن الثلاثاء
-
توضيح بخصوص بيوعات الشقق في الأردن
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
6 مليار دولار الدخل السياحي للمملكة خلال 9 أشهر بارتفاع 6.8%