ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

أرشيفية
 
الثلاثاء، 14-10-2025 06:36 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 60 قرشا للغرام في التسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 84.5 دينارا.

 

وتاليا التسعيرة:

 


Image1_10202514183543187512268.jpg 

 
 
أسعار الذهب في الأردن: هل تهبط أم تمضي في رحلة الصعود ؟

مشروع "قوة النقابات" يطلق سلسلة جلسات توعوية حول الحقوق العمالية

أسطول الملكية الأردنية من الأحدث في المنطقة مع تجديد 70% من طائراته

