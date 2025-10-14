ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 60 قرشا للغرام في التسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 84.5 دينارا.

وتاليا التسعيرة:



