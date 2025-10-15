مشروع ضخم لتوسعة المسجد الحرام يستوعب 900 ألف مصلٍّ إضافي

وقالت شركة "رؤى الحرم المكي" إن مشروع "بوابة الملك سلمان" سيكون وجهةً متعددة الاستخدامات في مكة، وسيمتد على إجمالي مسطحات بناءٍ بمساحة تصل إلى 12 مليون متر مربع بجوار المسجد الحرام، وسيعزّز الوصول إلى المسجد الحرام، دون تقديم تفاصيل عن كلفة المشروع أو موعد اكتماله.
وتنفّذ السعودية خطة تحوّل اقتصادي تُعرف باسم رؤية 2030 لتقليل اعتمادها على النفط من خلال ضخ المليارات في قطاعات مثل السياحة والبنية التحتية.
وتهدف المملكة إلى استقبال 30 مليون حاجٍّ ومعتمرٍ على مدى العام سنويًا بحلول عام 2030.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن السعودية جنت في عام 2019 نحو 12 مليار دولار من الحج والعمرة.
وقالت الهيئة المنظمة للسوق السعودية هذا العام إنها ستسمح بالاستثمارات الأجنبية في الشركات المدرجة التي تملك عقارات داخل المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
