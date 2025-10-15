محافظ عجلون: 75% نسبة الإنجاز في مشاريع موازنة 2025

وقال الهدايات إن نسبة الإنجاز في المشاريع المدرجة ضمن موازنة عام 2025 بلغت حتى الآن 75 بالمئة، فيما وصل معدل الإنفاق إلى 51 بالمئة من إجمالي المخصصات بقيمة بلغت نحو 5 ملايين و141 ألف دينار من أصل موازنة إجمالية تبلغ 10 ملايين و120 ألف دينار.
وأشار الهدايات أن نسب الإنجاز توزعت على النحو الآتي وزارة الداخلية 98 بالمئة والسياحة 57 بالمئة والآثار 90 بالمئة والأشغال العامة 63 بالمئة، الزراعة 100 بالمئة، المياه والصرف الصحي 30 بالمئة، البيئة 100 بالمئة، التربية والتعليم 75 بالمئة، الصحة ومستشفى الإيمان 85 بالمئة، التنمية الاجتماعية 53 بالمئة والتدريب المهني 50 بالمئة والثقافة 100 بالمئة والشباب والرياضة 53 بالمئة والأوقاف 100 بالمئة والإدارة المحلية 48 بالمئة والنقل 100 بالمئة وصندوق المعونة الوطنية والأحوال المدنية والجوازات 100 بالمئة.
وأكد الهدايات أهمية متابعة المشاريع التي ما تزال قيد التنفيذ من قبل الدوائر المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع للمجلس الشهر المقبل للوقوف على نسب الإنجاز ميدانياً وبصورة واقعية.
ودعا الهدايات جميع الدوائر والمؤسسات إلى العمل بروح الفريق الواحد وتكثيف الجهود لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى مستويات الكفاءة والمسؤولية وبما يعكس الصورة الإيجابية للموظف العام ودوره في خدمة التنمية المحلية.
