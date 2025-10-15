بنك صفوة الإسلامي يجدد شراكته مع تكية أم علي ويواصل دعمه لبرامجها الإنسانية

وتهدف الشراكة المجددة إلى دعم برنامج كفالات الأسر الذي تنفذه التكية، من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية وتوزيع الطرود الغذائية شهرياً للأسر المستفيدة، إلى جانب تعزيز مشاركة موظفي البنك في الأنشطة التطوعية مثل تعبئة وتوزيع الطرود الغذائية والمساهمة في سكب الطعام ضمن موائد الرحمن الرمضانية.
وأكد رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك صفوة الإسلامي، نصفت طه، على أهمية هذه الشراكة، قائلاً: "نفخر بالشراكة المستمرة عاماً تلو الآخر مع تكية أم علي، والتي تعكس التزامنا الإنساني والمجتمعي، وتجسد مساعينا لأن نكون جزءاً من التغيير الإيجابي الذي تعمقه مشاركة موظفينا الفعلية في خدمة المجتمع."
ومن جانبها، أعربت مدير مديرية الشراكات المؤسسية والمسؤولية المجتمعية في تكية أم علي، سحر بلعاوي، عن تقديرها للدعم المستمر من البنك، مؤكدة أن هذه الشراكة تسهم في تحقيق رؤية التكية نحو أردن خالٍ من الجوع، وتعكس قيم الاستدامة والتكافل المجتمعي التي تجمع الجانبين.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية بنك صفوة الإسلامي للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، والتي تركز على دعم قطاعات حيوية تشمل التعليم، والريادة، والصحة، والبيئة، والتنمية المجتمعية، بما يعزز دوره كمؤسسة مالية رائدة في خدمة المجتمع.
ومن الجدير بالذكر أن تكية أم علي تأسست عام 2003 بمبادرة من صاحبة السموّ الملكيّ الأميرة هيا بنت الحسين، حفظها الله، وتُعدّ أول مؤسسة من نوعها في الأردن تُعنى بمكافحة الفقر الغذائي. وتعمل التكية من خلال برامج مستدامة لتوفير الدعم الغذائي الصحي والكافي للأسر المنتفعة شهريًا في مختلف محافظات المملكة، وذلك بهدف الوصول إلى أردنٍ خالٍ من الجوع.
