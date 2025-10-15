الملكية الأردنية ترفع عدد طائرات اسطول ايرباص A320neo الى 12 طائرة جديدة

الوكيل الإخباري- تواصل شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتحديث كامل أسطول طائراتها وتعزيز مكانتها في صناعة النقل الجوي، حيث أدخلت الشركة مؤخرًا طائرة حديثة من طراز إيرباص A320neo، ليصل بذلك عدد الطائرات الجديدة من هذا الطراز حتى الان إلى 12 طائرة بالإضافة الى 7 طائرات حديثة من طراز امبراير E2.

اضافة اعلان



كما يتميز أسطول الملكية الأردنية بالحداثة والتقنيات المتطورة إذ إن معظم طائراته يقل عمرها عن سنة، ومع نهاية هذا العام سيتم تجديد % 70 من الأسطول، سيما مع ادخال طائرتين جديدتين من طراز ايرباص A321 ، ما يجعلهُ من أحدث الأساطيل في المنطقة، الأمر الذي يعكس التزام الناقل الوطني بالمواكبة المستمرة لأحدث التطورات في عالم الطيران وتقديم خدمات عالية الجودة لمسافري الشركة في مختلف الوجهات.



وخصصت الملكية الأردنية طائرتين من أسطول ايرباص A320neo وفرت عليهما خدمة "الدرجة الاقتصادية المميزة" والتي تحتوي كل منها على 180 مقعدًا من الدرجة الاقتصادية، التي تُعد خيارًا وسطًا بين الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال كراون، حيثُ يدعم ادخال الطائرات المجهزة بمقاعد اقتصادية بالكامل وجهات حيوية على الشبكة واستقطاب المزيد من السياح الى الأردن، كما أدخلت الملكية الأردنية هذا العام طائرتين امبراير جديدتين E2 لخدمة الخطوط قصيرة المدى، ليُصبح العدد الكلي لطائرات امبراير في أسطول الشركة سبع طائرات.



أما بالنسبة لأسطول طائرات بوينغ 787-8 العاملة بالأسطول حاليًا وعددها 7 طائرات، تقوم الملكية الأردنية بعملية تجديد شاملة للطائرات تشمل تركيب أنظمة الاتصال التي تتيح خدمات الإنترنت (Wi-Fi) ما يتيح للمسافرين الاستمتاع باتصال دائم بالإنترنت أثناء الرحلات، وعملية تجديد للمقصورات الداخلية للطائرات، بما يتماشى مع المعايير الراقية التي تتبناها الملكية الأردنية، كما يتم إعادة طلاء جميع الطائرات بالألوان والشعار الجديد Livery لتنسجم في مظهرها مع جميع طائرات الأسطول من طائرات ايرباص A320neo وامبراير E2 .



وستنضم أول طائرة من بوينغ 787-8 بعد التحديث مع نهاية شهر تشرين الأول الحالي، وتهدف هذه التحسينات لأسطول بوينغ إلى تقديم قيمة إضافية للركاب، مع زيادة الإيرادات من خلال تحسين مستوى الخدمات ورفع رضا المسافرين، وستقوم الملكية الأردنية بإدخال أول طائرة جديدة من طراز 787-9 ضمن خطة تحديث الأسطول للخطوط بعيدة المدى مطلع العام 2026.



وتولي الملكية الأردنية قطاع الشحن الجوي أهمية كبيرة بهدف تعزيز مكانة الأردن كمحور رئيسي للأنشطة اللوجستية والشحن في المنطقة، سيما مع تطوير مشروع مركز عمليات الشحن بمطار الملكة علياء الدولي ويضم اسطول الشركة طائرة شحن جديدة متوسطة المدى من طراز PF A321، فضلاً عن السعة المخصصة للشحن على طائرات المسافرين.



نائب رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي قال ان ادخال الطائرات الجديدة يدعم استراتيجية الشركة لدعم السياحة، حيثُ ستخدم عدد من الوجهات الحيوية، دعماً لجهود الملكية الأردنية في الترويج للأردن كوجهة مفضلة، بينما نواصل ترسيخ مكانة عمّان كمركز عبور إقليمي رائد وتعزيز مكانة الملكية الأردنية كخيار مفضل للمسافرين الراغبين في الربط بين منطقة المشرق العربي والمدن الكبرى في الشرق الأوسط وأوروبا، مُشيرًا ان اسطول الطائرات سينمو ليصل نحو 40 طائرة خلال الأعوام القادمة.