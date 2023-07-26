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الأربعاء، 26-07-2023 02:29 م

من نيويورك إلى لندن ومدن أخرى .. مدينة سول على موعد مع التألق مع حدث Galaxy Unpackedلشركة "سامسونج إلكترونكس"

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الوكيل الإخباري - قبل انطلاق نسخة العام 2023 من الحدث المرتقب Galaxy Unpacked  في 26 تموز، والذي تستضيفه سول، عاصمة كوريا الجنوبية للمرة الأولى، تطلق سامسونج للإلكترونيات حملة إعلاناتها الرقمية الخارجية بعنوان "انضم إلى الجانب الآخر" في عدد من المعالم حول العالم.

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وتستعرض غرفة أخبار سامسونج مقطعين تشويقيين قبل الحدث، وهما: "انضم إلى الجانب الآخر" و"رحلة Galaxy Unpacked".

إعلان "انضم إلى الجانب الآخر" يجتاح العالم
تعرض الإعلانات الخارجية الرقمية المنتجات التي سيتم الكشف عنها في Galaxy Unpacked لهذا العام، مع توجيه الدعوة للعملاء أيضاً لتجربة "الجانب الآخر" بأنفسهم.

ويتم حالياً عرض سبعة عشر إعلاناً من هذا النوع عبر مواقع مختلفة في 13 دولة: بما في ذلك منطقة جانجنام وبرج سيول ومول COEX في سول بكوريا، وتايمز سكوير في مدينة نيويورك الأمريكية، وميدان بيكاديللي في لندن بالمملكة المتحدة، وسنترال وورلد في العاصمة التايلندية بانكوك، وتاي كو لي في تشنغدو بالصين، وبرج طريق الملك في جدة بالمملكة العربية السعودية.




وبما أنه سيتم عقد Galaxy Unpacked هذا العام في سول، يعكس المقطع الذي تم إصداره في 22 تموزالأجواء الحيوية والسريعة لمنطقة جانجنام الصاخبة ومول COEX إضافة إلى برج سول، باعتباره أحد أبرز المعالم في العاصمة. ويصور الفيديو أيضاً أجواء العديد من المعالم العالمية المختلفة، ويظهر الخصائص الفريدة لكل موقع.
[شاهد الفيديو: https://youtu.be/v4_JTT0AUIM]

رحلة Galaxy Unpacked
انطلق Galaxy Unpacked لأول مرة في لاس فيغاس عندما شاركت سامسونج في نسخة العام 2010 من معرض CTIA Wireless ، وهو أكبر مؤتمر لقطاع الاتصالات في أمريكا الشمالية. وقدمت الشركة في هذا الحدث رؤيتها لمستقبل صناعة الهواتف المحمولة، وكشفت عن الجهازSamsung Galaxy S، وكانت تلك بداية انطلاق رحلة سامسونج إلى الريادة في مجال ابتكار الأجهزة المحمولة.




وبعد هذا الحدث، انتقل Galaxy Unpacked إلى العديد من المدن حول العالم: وتم الكشف عن Galaxy S2 في برشلونة بإسبانيا، و Galaxy S3 في لندن بالمملكة المتحدة، وتم تقديم الجهازGalaxy Note في برلين بألمانيا، وطرح ابتكار فئة جديدة من الأجهزة المحمولة مع Galaxy Fold في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.

وبعد كل هذه المحطات، سيعقد الحدث القادم في سول بكوريا.

 




شاهد الفيديو أدناه الذي يعرض مشاهد من أحداث Galaxy Unpacked السابقة.
[الفيديو: https://youtu.be/uC4qH5eg7SM]

 


 




 

 


 

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