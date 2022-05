"ڤي إم إل واي آند آر- عمّان" تفوز بفضية جوائز The One Show عن حملتها الإعلانية لمبادرة "آخر ما حملوا" المنفذة لصالح مؤسسة إنقاذ الطفل

الوكيل الإخباري - حصدت شركة "ڤي إم إل واي آند آر-عمّان" الرائدة في مجال الخدمات الإعلانية الإبداعية وبناء وتطوير العلامات التجارية في المملكة، جائزة القلم الفضي من جوائز TheOne Show التي تعد من أكبر برامج الجوائز العالمية المختصة بالإعلان والتصميم والتسويق الإلكتروني،

اضافة اعلان

وذلك عن حملتها الإعلانية لمبادرة "آخر ما حملوا" التي كانت قد صممتها ونفذتها لصالح مؤسسة إنقاذ الطفل، والتي حازت عنها العديد من الجوائز المرموقة منذ إطلاقها.



ويعبر فوز الشركة بجائزتها ضمن فئة "الإعلانات المطبوعة" التي تمنح عن المواد الترويجية والكتيبات والكتب والمطويات، عن أهمية كبيرة كونه جاء مستحقاً بجدارة ضمن فئة "التحرير والكتب" الفرعية، ونظراً لأنه الأول للأردن تاريخياً بهذه الجائزة. كذلك، صنفت الشركة من قبل مؤسسة The One Club for Creativity، وهي الشركة القائمة على جوائز The One Show، كواحدة من أفضل خمس شركات إبداعية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، ما زاد من أهمية فوزها، كما عزز من مكانتها وصيتها من حيث التميز الإبداعي المعهود عنها.



وتعد حملة "آخر ما حملوا" نتاج جهد تعاوني، جمع "ڤي إم إل واي آند آر - عمّان"، والشريك الإقليمي لها في الحملة، "ڤي إم إل واي آند آر-دبي"، كما سلط الضوء على قضية تأثير الحرب وتبعاتها من تجارب نزوح ولجوء على الأطفال الصغار.

وكانت الحملة قد انطلقت رسمياً مع حلول الذكرى العاشرة للأزمة السورية، ملامسةً القلوب في أنحاء العالم، ومسهمة في زيادة التبرعات لصالح مؤسسة إنقاذ الطفل بشكل كبير، مع تسجيل عدد كبير من زوار الموقع الإلكتروني المصغر الخاص بالحملة، ممن قاموا بتنزيل نسخة من كتاب الصور الإلكتروني.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال مدير القسم الإبداعي لدى"ڤي إم إل واي آند آر-عمّان"، عماد خياط: "فخورون بأن تواصل حملتنا "آخر ما حملوا" التي تعتبر حصيلة الجهد المشترك بين فريق عملنا في عمّان ونظيرنا الإقليمي في دبي نجاحاته او حصد الجوائز، متمكنة من إبراز تأثير وقوة استخدام الإبداع كوسيلة لتحقيق الخير."



ومن جانبه، قال المدير العام لشركة "ڤي إم إل واي آند آر-عمّان"، إيڤان ميلوڤانوڤيتش: "يبرهن حصولنا على جائزة القلم الفضي على القيادة الإبداعية لفريق عملنا مجدداً، وعلى كفاءة هذا الفريق وشغفه الذين يتجليان فيما يتم تنفيذه من حملات.

أشكر فريق العمل في عمّان، والشكر موصول لفريق العمل في دبي على الجهود المخلصة، كما وأعرب عن امتناننا لمؤسسة إنقاذ الطفل على ثقتها بنا وعلى فرصة العمل معها بما أتاح لنا إبراز قدراتنا الإبداعية وتوظيفها لخدمة قضية إنسانية."



وبدوره، علق الرئيس التنفيذي لمجموعة ميناكوم للاتصال التسويقي - الأردن والتي تعمل شركة "ڤي إم إل واي آند آر-عمّان" تحت مظلتها، ريليا يوڤيتش، قائلاً: "بصفتنا مجموعة الاتصال التسويقي الأكثر حصداً للجوائز في المملكة، نفخر بمواصلة الارتقاء بمكانة الأردن على خارطة الإبداع العالمية من خلال إضافة المزيد من الجوائز رفيعة المستوى لسجلنا، والتي تعد شهادة على ميزتنا الإبداعية، وعلى دورنا المحوري في رفع معايير وقدرات السوق وقطاع الاتصال التسويقي في المملكة."

هذا وتضاف جائزة القلم الفضي لقائمة الجوائز والإشادات العالمية المرموقة التي نالتها الحملة ضمن صناعة الإعلان، والتي تعد البرونزيتين عن فئتي الطباعة والنشر والاتصال والعلاقات المؤسسية ضمن حفل توزيع جوائز دبي لينكس 2022 من آخرها.