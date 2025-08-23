جرش: خريسات وبني ياسين يتفقدان الواقع الخدمي والمروري في منطقة سوف

وأوعز خريسات، خلال الجولة، بإنشاء جزيرة وسطية في الشارع الرئيسي بسوف للحد من الاصطفاف العشوائي لمركبات الأجرة الذي يتسبب بازدحامات مرورية في المنطقة على أن يبدأ التنفيذ صباح يوم غد الأحد.
وأكد أهمية العناية بالمظهر الجمالي للمحافظة وتجميل مداخلها الرئيسة، مشدداً على دور البلدية في رفع مستوى النظافة وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.
وقال إن الزيارات الميدانية تجسد نهج التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على القضايا من قلب الميدان بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ في إطار مبادرة "جرش غير بهمة أهلها" الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظة.
وأشار بني ياسين إلى أن مشروع تحديث متنزه جرش يشكل خطوة أساسية لتعزيز الاستثمار السياحي في المحافظة، مبيناً أن المتنزه سيعاد تأهيله ليكون متنفساً لأبناء جرش ومقصداً للزوار مزوداً بالخدمات والمرافق الترفيهية بما يعكس جمال المدينة وخصوصيتها الثقافية ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمير الحسن يرعى انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للطبيبات الأردنيات بمشاركة دولية
-
أبو السعود: تخفيض الفاقد المائي بنسبة 6.7% خلال الفترة الماضية
-
شحادة: البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي يستهدف نموًا شاملًا عبر مشاريع استراتيجية
-
مجلس نقابة الصحفيين يختار الأعلى سعرا من عروض الأكشاك
-
وزير التربية والتعليم يوجه رسالة للمعلمين والطلبة
-
حسان يشارك في جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تنفذ جلستين للإدارة المتكاملة لقطيع الأغنام والنباتات الطبية