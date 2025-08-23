جرش: خريسات وبني ياسين يتفقدان الواقع الخدمي والمروري في منطقة سوف

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى، محمد بني ياسين، اليوم السبت، الواقع الخدمي والمروري في منطقة سوف.

وأوعز خريسات، خلال الجولة، بإنشاء جزيرة وسطية في الشارع الرئيسي بسوف للحد من الاصطفاف العشوائي لمركبات الأجرة الذي يتسبب بازدحامات مرورية في المنطقة على أن يبدأ التنفيذ صباح يوم غد الأحد.



وأكد أهمية العناية بالمظهر الجمالي للمحافظة وتجميل مداخلها الرئيسة، مشدداً على دور البلدية في رفع مستوى النظافة وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.



وقال إن الزيارات الميدانية تجسد نهج التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على القضايا من قلب الميدان بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ في إطار مبادرة "جرش غير بهمة أهلها" الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظة.