حسان يشارك في جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي

وتبادل رئيس الوزراء، خلال الجلسات، النِّقاش مع الحضور من ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء ومختصِّين، حول المشاريع والأولويَّات والمبادرات التي سيتضمَّنها البرنامج التَّنفيذي في قطاعات السِّياحة والاستثمار والطَّاقة والمياه.
وشهدت رئاسة الوزراء، اليوم، انطلاق جلسات العمل القطاعيَّة لإعداد البرنامج التَّنفيذي الثَّاني لرؤية التَّحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029م، وذلك استكمالاً لسلسلة ورش العمل التي استضافها الدِّيوان الملكي الهاشمي الشهر الماضي، لمراجعة وتقييم التقدُّم المُحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من الرُّؤية.
وجرى التأكيد، خلال الجلسات، على أهميَّة مشاركة جميع القطاعات في وضع البرنامج التَّنفيذي الثَّاني لرؤية التَّحديث الاقتصادي، خصوصاً القطاع الخاص؛ بوصفه شريكاً أساسيَّاً في وضع الأولويَّات وتنفيذ المشاريع والبرامج التي سيتضمنها البرنامج.
وسيستمر عقد هذه الجلسات بمشاركة خبراء ومختصِّين يمثِّلون مختلف القطاعات بدءاً من اليوم وحتى السادس من أيلول المقبل، ضمن المحركات التي حدَّدتها رؤية التَّحديث الاقتصادي، وبهدف وضع مكوِّنات البرنامج التنفيذي الثاني بطريقة تفاعليَّة تشارك فيها مختلف القطاعات، وبشكل يراعي أولويَّات كل قطاع وترجمة ذلك ضمن برامج ومشاريع واضحة ومحدَّدة بأطر زمنيَّة، ومؤشِّرات أداء قابلة للقياس.
