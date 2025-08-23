الخصاونة يرعى احتفال ذكرى الجلوس الملكي وسنوية تأسيس مبادرة "إنسانيون" في إربد

08:15 م

الوكيل الإخباري- رعى نائب رئيس مجلس النواب الأول، النائب الدكتور مصطفى الخصاونة، اليوم السبت في إربد، احتفالاً بمناسبة ذكرى الجلوس الملكي، والسنوية لتأسيس مبادرة "إنسانيون"، بحضور مؤسسات المجتمع المدني وفعاليات شبابية مشاركة في المبادرة. اضافة اعلان





وأكد الخصاونة في كلمته أن ذكرى الجلوس الملكي تمثل محطة وطنية نستحضر فيها قيم الوفاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية، مجددًا العهد والولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي يقود الأردن بثبات نحو مستقبل مزدهر قائم على أسس العدالة والكرامة والعزة.



وقال الخصاونة إلى أن هذه المناسبة تجسد أسمى معاني التلاحم بين الأردنيين وقيادتهم، لافتًا إلى مسيرة الإصلاح والتنمية التي يقودها جلالته، والتي عززت من مكانة الأردن بكل المجالات على المستوى الدولي.



وأشار للدور الملهم لأمير الشباب سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في دعم الشباب وتمكينهم، من خلال تواصله المستمر معهم والاستماع لتطلعاتهم، وإشراكهم في صنع القرار وصياغة المستقبل، مشيرًا الى "جائزة الحسين للعمل التطوعي" التي أسهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية لدى الشباب.



وأضاف الخصاونة أن الجائزة وقرار أعادة خدمة العلم ، الذي يعد برنامج استثمارًا حقيقيًا لطاقات الشباب، يشكلان ركيزة لمشروع وطني يمكين الشباب ويعزز دورهم الوطني ، من خلال بناء جيل واعي للتحديات الداخلية ومدرك للضغوط الخارجية التي يواجهها الأردن، وقادر على البناء والعمل والإنجاز لترسيخ الهوية الوطنية ، وصولًا لأردن اقوى ومزدهرا .



كما أشاد بالدور الريادي الذي يقدمه فريق مبادرة "إنسانيون" من خلال أنشطته التطوعية والإنسانية، مشددًا على أن ما يقدمه الشباب الأردني من مبادرات وجهود يعكس قدرتهم على تحمل المسؤولية والمساهمة في مسيرة التنمية والبناء.



وفي ختام الحفل، دعا الخصاونة الشباب الأردني إلى الاستمرار في تبني المبادرات المجتمعية والوطنية، مؤكدا أن الأردن سيبقى وطنًا للإنسانية والعطاء في ظل القيادة الهاشمية، سائلاً الله أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على المملكة ويحفظ جلالة الملك وولي عهده الأمين.