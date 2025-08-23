السبت 2025-08-23 10:55 م
 

مجلس نقابة الصحفيين يختار الأعلى سعرا من عروض الأكشاك

لا
السبت، 23-08-2025 08:44 م

الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، في جلسته التي عقدها، اليوم السبت، برئاسة النقيب الزميل طارق المومني، توصية اللجنة الخاصة بدراسة العروض المقدمة لغايات الأكشاك، التي اختارت العرض الأعلى سعراً، وجرى تكليف المستشار القانوني بإعداد العقود اللازمة، إلى جانب تشكيل لجنة للمشتريات.

وعلى صعيد آخر، وافق المجلس على توصية لجنة العضوية بقبول 25 طلباً من الزملاء المؤازرين ممن استكملوا الشروط، إضافة إلى قبول طلب جميل المجدوب كعضو مؤازر، مع إحالة ملفه إلى لجنة العضوية لمتابعته وفق التعليمات.


واطلع المجلس على محاضر لجان التأمين الصحي والحريات والعضوية ومركز التدريب، وناقش الترتيبات الخاصة بحفل تكريم أبناء الصحفيين الناجحين في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي).


واستمع المجلس إلى عدد من الأفكار التي طرحها النقيب المومني بشأن ملف الاستثمار، وقرر تعيين ريناد العزة مديراً إدارياً للنقابة.

 
 
