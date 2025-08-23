مجلس نقابة الصحفيين يختار الأعلى سعرا من عروض الأكشاك

وعلى صعيد آخر، وافق المجلس على توصية لجنة العضوية بقبول 25 طلباً من الزملاء المؤازرين ممن استكملوا الشروط، إضافة إلى قبول طلب جميل المجدوب كعضو مؤازر، مع إحالة ملفه إلى لجنة العضوية لمتابعته وفق التعليمات.
واطلع المجلس على محاضر لجان التأمين الصحي والحريات والعضوية ومركز التدريب، وناقش الترتيبات الخاصة بحفل تكريم أبناء الصحفيين الناجحين في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي).
واستمع المجلس إلى عدد من الأفكار التي طرحها النقيب المومني بشأن ملف الاستثمار، وقرر تعيين ريناد العزة مديراً إدارياً للنقابة.
