Bespoke Life 2023: رؤية سامسونج الخاصة لحياة تعتمد على الاستدامة والاتصال والتصميم

في الوقت الذي تشهد فيه المنازل الذكيّة والمستقبل المستدام طلباً متزايداً، لم يعد المستهلكون يرون أنّ المزايا الوظيفيّة هي الأولوية الرئيسيّة التي تؤخذ بالاعتبار لتحديد احتياجاتهم من الأجهزة فحسب؛ بل بات الاهتمام بكيفية مساهمة هذه الأجهزة في جعل الحياة أكثر استدامة واتصالًا وأناقة لا يقلّ أهميّة عن ذلك.

في مختلف مجالات الإلكترونيات، تستكشف الشركات تجارب عملاء مُجزية وفقًا لهذه المبادئ. ومن بين هذه الشركات، تحظى سامسونج بموقع فريد لتوفير هذه التجارب. بفضل تشكيلتنا المتنوّعة من الأجهزة التي تشمل الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية التي تم مزامنتها معًا في إطار منصة SmartThings المتصلة من سامسونج، يُمكن للشركة توفير تجربة منزلية مبتكرة وشاملة.

في هذا العام، ومن خلال نمط الحياة الأكثر استدامة والأقوى اتصالاً، نأخذ مفهوم Bespoke في المنزل لنرتقي به إلى مستويات تالية، مما يُعزّز وعياً أكثر إزاء البيئة، ويضمن مواءمة خدماتنا المتنوعة ويوفر حرية في التعبير المرئي لم يسبق لها مثيل.

اليوم، يمنحك Bespoke Life خوض تجربة منزليّة لا تلبي احتياجاتك الفريدة فحسب، بل تُعزّز قيمك أيضًا، مما يمكّنك من الاستمتاع بحياة أكثر استدامة وأناقة وأقوى اتصالًا. إنّها رؤية Bespoke التي يسعدني اليوم مشاركتها معكم.



الحياة المستدامة - جعل استدامة الحياة أكثر سهلة

إنّ أسلوب وخيارات حياتنا يُحدّد شكل تأثيرنا على بيئتنا. مع تزايد أعداد الأشخاص الذين يتبنون أساليب حياة وقيماً أكثر اخضراراً، ويُدركون أهميّة توفير الطاقة؛ فإنّنا نشهد كذلك تزايداً في الاهتمام بطرق وآليات تحقيق الاستدامة في حياتنا اليومية. ولجعل ذلك ممكناً، باتت الاستدامة في 2023 أكثر مركزية ضمنBespoke، بفضل الرؤية الرامية لتوفير المنتجات والحلول الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

إن التقنيات التي نعرضها في Bespoke Life 2023 تستند إلى فكرة مفادها أن الخطوة الأبسط والأكثر أهمية في ذات الوقت تكمن في إحداث تغيير في كيفية عمل الأشياء في الحياة اليومية. وإلى جانب الحدّ من الانبعاثات الكربونية طوال دورة حياة منتجاتنا، يمكن لـ SmartThings's AI Energy Mode، الذي سيُتاح هذا العام في 65 بلداً؛ توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 70% في فئات مختلفة من الأجهزة. وسعياً للقيام بدور فعّال في معالجة التلوّث البلاستيكي الدقيق - الذي أصبح سبباً رئيساً في التلوث البحري - قمنا بطرح مفهوم "Easy for Everyone" لتطوير دورة غسيل تقلل من الألياف الدقيقة، بالإضافة إلى إطلاق وحدة الترشيح والتنقيّة Less Microfiber بالتعاون مع باتاغونيا.



الحياة المتصلة – حياة متصلة أكثر راحة وسلاسة

بعدما بات التباعد الاجتماعي على وشك الانتهاء؛ فإنّنا جميعاً نعود إلى ممارسة حياتنا الطبيعيّة. وعلى الرغم من ذلك فإنّ ثلاث سنوات من القيود أظهرت لنا قيمة الاتصال. وفي عالمنا المتغير نعيش اليوم عصر الاتصال القوي.

في الوقت الذي يصل فيه عدد مستخدمي SmartThings إلى 270 مليون شخص حول العالم بهدف جعل حياتهم المنزلية أكثر راحة وسلاسة وسهولة؛ فقد أصبح الاتصال القوي ممكنًا من خلال الأجهزة التي تعمل متزامنةً لتوفير تجربة منزليّة موحّدة للعملاء. في العام الماضي، أطلقنا SmartThings Home الذي يشمل ست خدمات، كما أعلنا هذا العام عن عالم جديد تمامًا من الاتصال تحت شعار "عالم متصل أكثر هدوءاً".

إنّ منتجات Bespoke الجديدة بنسبة 100% مدعومة بتكنولوجيا "واي فاي". ومن خلال هذه الأجهزة التي تتكيف تلقائيًا مع أكثر من عشرين إجراءً محددًا مسبقًا بناءً على الروتين اليومي للمستخدمين، فضلاً عن تعزيز معايير الأمان؛ نسعى إلى ضمان أن تكون تجربة Bespoke سلسة وقابلة للتكيف مع التغييرات الحياتيّة للمستخدمين.



حياة أنيقة - ابتكار حياة أنيقة

لطالما كان المنزل الأكثر تعبيرًا والمخصّص وفقاً لاختيارات العميل أمرًا محورياً في Bespoke، مما يخلق أسلوب حياة أنيق من خلال السماح للأفراد بتخصيص محيطهم وممتلكاتهم لتعكس أذواقهم وتفضيلاتهم الفريدة. ومنذ إطلاقها، تم بيع أكثر من 3 ملايين ثلاجة من نوع Bespoke في جميع أنحاء العالم، مما يؤكد شغف الكثير من المستهلكين إزاء تغيير جهازهم.

لجعل منتجاتنا من نوع Bespoke أكثر خصوصية وقابلية للتكيف وطويلة الأمد، فإنّ Bespoke Life تتميّز بألوان لوحات وتشطيبات قابلة للتغيير بسهولة، لمواكبة أنماط حياة العملاء وأذواقهم المتغيرة دون الحاجة إلى الاستبدال الكامل.

كذلك نحرص باستمرار على تحقيق التعاون الذي يظهر كيف للإبداع والأناقة في التصميم الداخلي أن يكون. إنّ لوحات ثلاجة Bespoke الجديدة وذات الإصدار المحدود، التي تمّ تصميمها بالشراكة مع الاستوديو الإبداعي الإيطاليTOILETPAPER، تعدّ مثالًا نموذجياً يعكس مدى تنوّع أناقة Bespoke، وتوفير طرق جديدة وغير متوقعة لجعل الحياة اليومية تنبض بالحياة وأكثر تفاعلاً.

ومع الإقبال المتواصل على خيارات التخصيص لتلبية المزيد من الاحتياجات بطريقة أكثر شمولاً على مدار الوقت؛ فإنّنا نسعى إلى تمكين المزيد من الأشخاص من تصميم منازلهم حسب رغباتهم، من خلال أجهزتنا التي تنسجم كليّاً مع مساحة المعيشة، وسنواصل عقد المزيد من التعاون والشراكات مع فنانين ومصممين جدد لتحقيق ذلك.

سنعلن المزيد من التفاصيل حول رؤيتنا الشاملة خلال Bespoke Life 2023 في 7 يونيو. ومن خلال حياة أكثر استدامة وأناقة وأقوى اتصالاً؛ يُضفي Bespoke Life المزيد من الراحة والقيمة لأنماط الحياة اليوميّة. نحن متشوّقون للكشف عن قدرة Bespoke في دمج هذه القيم في مختلف نشاطاتكم اليوميّة.