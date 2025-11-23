الإثنين 2025-11-24 03:23 ص
 

إقالات بالجملة تطال قيادات في جيش الاحتلال الإسرائيلي - أسماء

إقالات بالجملة تطال قيادات في جيش الكيان
إقالات بالجملة تطال قيادات في جيش الكيان
 
الأحد، 23-11-2025 09:14 م
الوكيل الإخباري-   أقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، مساء الأحد، عددًا من القادة الكبار لدورهم في المراقبة التي أدت إلى عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وشملت الإقالات قائد شعبة العمليات اللواء احتياط عوديد بسيوك ورئيس دائرة الاستخبارات العسكرية اللواء احتياط أهارون هاليفا، بالإضافة إلى عدد من الضباط والقيادات الأخرى في سلاح الجو والبحرية ووحدات المراقبة.

وصرح هاليفا بأنه طلب عدم الخدمة في الاحتياط بعد أن استقال من منصبه وتحمل مسؤولية دوره في الفشل، مع توقعه لتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

كما قرر رئيس الأركان استمرار اللواء شلومي بيندر في منصبه الحالي مع استلامه مذكرة قيادة دون الفصل، في حين عُفي القائد السابق للقيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان من خدمة الاحتياط.

وأكدت لجنة ترجمان التي أوصت بهذه القرارات أن هناك فشلًا في جودة التحقيقات العسكرية الداخلية واستعداد القوات لمواجهة التهديدات، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة والمظلات الطائرة التي استخدمتها حركة حماس.

وشمل التقرير أيضًا ملاحظات على قائد سلاح الجو اللواء تومر بار وقائد البحرية ديفيد ساعر سلامة، فيما تم تبرئة عدد من الضباط الآخرين من المسؤولية.

وتأتي هذه الإقالات وسط نقاش محتدم حول تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، حيث رفضت الحكومة برئاسة نتنياهو الفكرة، فيما تطالب المعارضة بتشكيل لجنة مستقلة لتقييم الأداء العسكري والاستخباراتي.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي واشنطن تتهم كييف بتسريب خطة السلام وتجبرها على تقديم اعتذار علني

رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ترند رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ل

طب وصحة طبيبة: التدخين يزيد خطر متلازمة الأيض ويستلزم الإقلاع التام

الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

أخبار محلية الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

عربي ودولي ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

ل

طب وصحة حقيقة العلاقة بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل

ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

أخبار محلية ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

ل

طب وصحة كيف تؤثر البكتيريا المنزلية على صحتنا؟



 
 





الأكثر مشاهدة