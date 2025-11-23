إقالات بالجملة تطال قيادات في جيش الاحتلال الإسرائيلي - أسماء

وشملت الإقالات قائد شعبة العمليات اللواء احتياط عوديد بسيوك ورئيس دائرة الاستخبارات العسكرية اللواء احتياط أهارون هاليفا، بالإضافة إلى عدد من الضباط والقيادات الأخرى في سلاح الجو والبحرية ووحدات المراقبة.
وصرح هاليفا بأنه طلب عدم الخدمة في الاحتياط بعد أن استقال من منصبه وتحمل مسؤولية دوره في الفشل، مع توقعه لتشكيل لجنة تحقيق حكومية.
كما قرر رئيس الأركان استمرار اللواء شلومي بيندر في منصبه الحالي مع استلامه مذكرة قيادة دون الفصل، في حين عُفي القائد السابق للقيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان من خدمة الاحتياط.
وأكدت لجنة ترجمان التي أوصت بهذه القرارات أن هناك فشلًا في جودة التحقيقات العسكرية الداخلية واستعداد القوات لمواجهة التهديدات، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة والمظلات الطائرة التي استخدمتها حركة حماس.
وشمل التقرير أيضًا ملاحظات على قائد سلاح الجو اللواء تومر بار وقائد البحرية ديفيد ساعر سلامة، فيما تم تبرئة عدد من الضباط الآخرين من المسؤولية.
وتأتي هذه الإقالات وسط نقاش محتدم حول تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، حيث رفضت الحكومة برئاسة نتنياهو الفكرة، فيما تطالب المعارضة بتشكيل لجنة مستقلة لتقييم الأداء العسكري والاستخباراتي.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي لشاطئ رفح
-
تهديد أمني يجبر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت على مغادرة منزله
-
شهيد برصاص الاحتلال في دير جرير شرق رام الله
-
وزيرة إسرائيلية: أضرار العلاقة مع السلطة الفلسطينية تفوق فوائدها
-
وفد من حماس في القاهرة لمناقشة خروقات اتفاق وقف إطلاق النار
-
الاحتلال يعتقل فلسطينيين عقب صدم مستوطنين مركبتهم بالخليل
-
إصابة شاب برصاص الاحتلال عند جدار الفصل العنصري
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. مبادرة "ثوب الفرح" تخفف من أعباء الزواج في غزة