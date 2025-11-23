شهيد برصاص الاحتلال في دير جرير شرق رام الله

08:40 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754913 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، في قرية دير جرير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. اضافة اعلان





وقال رئيس مجلس قروي دير جرير، فتحي حمدان، في بيان، إن استشهاد أحد أبناء القرية جاء خلال هجوم نفّذه مستوطنون وقوات الاحتلال على المنطقة.



وأوضح حمدان أن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت منازل فلسطينيين على أطراف القرية، فيما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الموقع لتأمين الحماية للمستوطنين.



وأضاف أن جنود الاحتلال والمستوطنين أطلقوا الرصاص باتجاه المواطنين الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي للهجوم، ما أدى إلى إصابة أحد أبناء القرية بالرصاص الحي في الصدر، وتم نقله إلى طوارئ بلدة سلواد، ثم إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، حيث أُعلن استشهاده لاحقاً.