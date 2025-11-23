"الناجيات من سرطان الثدي بين التحدي والتعافي".. ندوة في إربد

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية "معاََ لنرتقي" الثقافية ندوة في إربد بعنوان "الناجيات من سرطان الثدي بين التحدي والتعافي النفسي".

وقالت رئيسة الجمعية فاتن الجيزاوي خلال الندوة التي أدارتها الدكتورة رائدة الرمضان "إن سبب إقامة هذه الفعالية، هو خوف الكثير من السيدات من الفحص الطبي المبكر، مشيرة الى أن استضافة ناجيات من السرطان، هو الحل للتغلب على الخوف وتشجيع النساء على الفحص.



من جهتها أشارت الدكتورة لينا الشرعة الى عوامل الخطورة والعلامات التي قد تظهر عند الإصابة بالمرض، ومراحل المرض المختلفة، وآليات التشخيص، مؤكدة أهمية إجراء الفحوصات المبكرة لإنقاذ الحياة.



وعرضت المثقفة الصحية من مؤسسة الحسين للسرطان غادة بكار، الجانب النفسي للمريضة عند الإصابة بالمرض، وتعريف الصحة النفسية، مشيرة الى أهمية تحلي مريض السرطان بمعنويات عالية ومرتفعة، ليتمكن من هزيمة المرض.



وقالت، إن مركز الحسين للسرطان يقدم العلاج الشامل للمريض مع التركيز على الناحية النفسية وبنفس المستوى للعلاج الجسدي، مؤكدة أهمية دعم الأسرة النفسي للمريض، من خلال التحلي بالصبر وتشجيع المريض على التعبير والإنصات وتقديم جميع أشكال الدعم النفسي له.



وتحدثت المثقفة الصحية رؤيات المصري عن دور التثقيف الصحي في خفض نسبة الإصابة بالمرض، وأهمية التشخيص المبكر للمرض في المراحل الأولى، ودور البرنامج الأردني للسرطان في مكافحة سرطان الثدي.



وعرض الدكتور سيف الدين الخطيب لدور المبادرات المختلفة في دعم مرضى السرطان، ودور الأسرة المهم في تعافي المريض من مرض السرطان.



وأكّد النائب السابق محمد شطناوي أن الأسرة، وفي مقدمتها الزوج، تشكّل السند الأول والركيزة الأهم في رحلة التعافي من سرطان الثدي، مشدداً على أن قوة الدعم العاطفي والإنساني لا تقلّ أثراً عن العلاج الطبي.



وتحدثت خلال الندوة ناجيات من سرطان الثدي عن تجاربهن في آلية الكشف المبكر عن المرض ومراحل العلاج والتعافي منه، مشيرات الى أن معظم الناجيات اكتشفن إصابتهن بالمرض عن طريق الصدفة.