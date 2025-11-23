الإثنين 2025-11-24 03:27 ص
 

فيديو .. بيريز يشعل عالم كرة القدم بتصريحات مثيرة للجدل هاجم فيها برشلونة

رئيس نادي ريال مدريد، فلورينتينو بيريز
رئيس نادي ريال مدريد، فلورينتينو بيريز
 
الأحد، 23-11-2025 08:23 م
الوكيل الإخباري-  أثارت تصريحات رئيس نادي ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، جدلاً واسعًا في أوساط كرة القدم الإسبانية والدولية، بعد انتقاده العلني لنادي برشلونة ومستوى التحكيم في الدوري الإسباني.اضافة اعلان


وأشار بيريز في حديثه إلى ما وصفه بممارسات غير طبيعية قائلاً: "ليس من الطبيعي أن يدفع برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام أكثر من 8 ملايين يورو لمدة 17 عامًا على الأقل، مهما كان السبب". وأضاف أن فترة تولي نائب رئيس لجنة الحكام لمناصب مهمة تزامنت، "بالمصادفة"، مع أفضل نتائج نادي برشلونة على صعيد البطولات الإسبانية والدولية.

كما انتقد بيريز مستوى التحكيم الإسباني، مؤكداً أن ذلك يمثل عارًا، خاصة بعد استبعاد أي حكم إسباني من المشاركة في كأس العالم للأندية الأخيرة، في إشارة إلى انخفاض قيمة الحكام الإسبانيين لدى الفيفا بسبب قضية نيجيريرا .

واستفاض بيريز في تصريحاته المثيرة للجدل بالحديث عن الإنجازات الفردية للاعبي ريال مدريد، متسائلاً: "هل يبدو لكم طبيعيًا أن يكون هناك لاعبون في ريال مدريد لديهم كؤوس أوروبا أكثر من ألقاب الدوري؟ بعضهم يملك حتى ستة ألقاب أوروبية، وأكثرهم خمس بطولات دوري، ومعظمهم أربع. وأنا الأمر نفسه يحدث لي كرئيس، هل هذا طبيعي؟ لا."

تصريحات بيريز تأتي في وقت حساس لعالم كرة القدم الإسبانية، وتعد من أبرز المواقف المثيرة للجدل التي تنتقد مستوى التحكيم والأداء المؤسسي في الدوري الإسباني، وتسلط الضوء على التنافس الشديد بين ريال مدريد وبرشلونة على المستويين المحلي والدولي.
 
 
