الإثنين 2025-11-24 03:23 ص
 

تهديد أمني يجبر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت على مغادرة منزله

الأحد، 23-11-2025 08:57 م
الوكيل الإخباري-   كشفت وسائل إعلام عبرية أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، أجلي بشكل عاجل من منزله في موشاف عميكام قبل أكثر من عام، إثر تهديد أمني خطير مرتبط بموقع المنزل وصعوبة تأمينه.اضافة اعلان


وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري أن غالانت انتقل منذ ذلك الحين للعيش في منطقة أخرى ما زال يقيم فيها حتى اليوم.

وقع الإخلاء بينما كان غالانت لا يزال يتولى منصب وزير الدفاع، وذلك قبيل قرار إقالته من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 5 نوفمبر 2024.

ورغم مغادرته، بقي منزله في عميكام محمياً من قبل الأجهزة المختصة، لكنه ما يزال فارغاً.

وتشير المعلومات إلى أن التهديد الأمني لم يكن مرتبطاً بشخص غالانت فحسب، بل أيضاً بطبيعة المنطقة التي يقع فيها المنزل، والتي تعد صعبة الحماية.

وكانت تقارير قد ذكرت في يوليو الماضي أن الحكومة تسعى إلى تقليص مدة الحماية الممنوحة لوزراء الدفاع السابقين، ومن بينهم غالانت وبيني غانتس، في خطوة وصفتها مصادر مطلعة بأنها ذات دوافع سياسية تستهدف بالأساس غالانت.

ووفقاً للأنظمة المعمول بها، يتولى جهاز الأمن العام (الشاباك) توفير الحماية لوزراء الدفاع لمدة خمس سنوات بعد انتهاء ولايتهم، إلا أن مصادر أمنية أكدت حينها أن مستوى التهديد ازداد، بينما قررت الحكومة تقليص إجراءات الحماية.

وقبل أكثر من عام بقليل، وفي ذروة الحرب في الشمال، أطلق حزب الله طائرات مسيرة على منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية، استهدفت نافذة غرفة نوم رئيس الوزراء، وقد حالت حماية المنزل دون وقوع أضرار أكبر.

