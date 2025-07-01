التربية تدعو مرشحين لوظائف المعلمين للتقدم للاختبار التنافسي الإلكتروني -تفاصيل

ويأتي هذا الإعلان استنادًا إلى الإعلان المفتوح الصادر عبر نظام الاستقطاب الخارجي خلال الفترة من 7 إلى 15 أيار 2025، ويهدف إلى تعبئة شواغر الوظائف التعليمية المطروحة للعام الحالي.
وسيُجرى الاختبار وفق معايير الكفايات المحددة لكل وظيفة، على النحو الآتي:
أولًا: لوظيفة (معلم BTEC)
الكفايات المعرفية التخصصية: 50% من العلامة الكلية
الكفايات المشتركة العامة والمهنية (BTEC): 20%
الكفايات الوظيفية العامة: 20%
الكفايات التربوية العامة: 10%
ثانيًا: لوظيفة (معلم)
الكفايات المعرفية التخصصية: 50% من العلامة الكلية
الكفايات التربوية العامة: 20%
الكفايات الوظيفية العامة: 20%
الكفايات المهنية للتخصص: 10%
ودعت الوزارة المرشحين إلى الاطلاع على أسمائهم وموعد الجلسة واسم القاعة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي عبر الرابط: اضغط هنا
للإطلاع على الكفايات التربوية المطلوبة للوظائف التعليمية: اضغط هنا
سيتم نشر أسماء الناجحين على الموقع الإلكتروني لهيئة الخدمة والإدارة العامة: اضغط هنا
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