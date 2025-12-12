الجمعة 2025-12-12 05:17 م

الأغذية العالمي: تقليص حصص الغذاء في السودان بسبب نقص التمويل

"الأغذية العالمي": تقليص حصص الغذاء في السودان بسبب نقص التمويل
ارشيفية
الجمعة، 12-12-2025 04:01 م
الوكيل الإخباري-   قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إنه سيخفض اعتبارا من الشهر المقبل حصص الطعام المقدمة للمناطق التي تواجه المجاعة في السودان، وذلك بسبب نقص التمويل.اضافة اعلان


وتسببت الحرب التي اندلعت في 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فيما وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتواجه مناطق في إقليم دارفور المجاعة وسوء التغذية عقب حصار دام 18 شهرا فرضته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.

وذكر روس سميث مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في البرنامج، للصحفيين في جنيف، عبر اتصال بالفيديو من روما "سنضطر بدءا من يناير إلى خفض حصص الغذاء بنسبة 70% في المناطق التي تواجه المجاعة، و50% في تلك المعرضة لخطر المجاعة... بحلول أبريل، سنصل إلى مرحلة حرجة للغاية فيما يتعلق بالتمويل".

وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 100 ألف شخص فروا من الفاشر منذ سيطرة قوات الدعم السريع عليها أواخر تشرين الأول، ووصل نحو 15 ألفا منهم إلى طويلة، وهي بلدة صغيرة مجاورة تخضع لسيطرة قوات محايدة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أمانة عمّان تنفذ خطة الطوارئ الخاصة بتوزيع الكوادر في العاصمة

أخبار محلية أمانة عمّان تنفذ خطة الطوارئ الخاصة بتوزيع الكوادر في العاصمة

"الأغذية العالمي": تقليص حصص الغذاء في السودان بسبب نقص التمويل

عربي ودولي الأغذية العالمي: تقليص حصص الغذاء في السودان بسبب نقص التمويل

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

بيوت زراعية

أخبار محلية الزراعة: الموسم المطري إيجابي للقطاع الزراعي مقارنة بالعام الماضي

تعبيرية

أخبار محلية تنويه من شركة إي فواتيركم

الصحفي بسام الياسين

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي بسام الياسين

الجمعية الأردنية لدعم مبتوري الأطراف والحملة الأردنية تطلقان برنامج الصحة العلاجية والتغذوية في غزة

أخبار محلية الجمعية الأردنية لدعم مبتوري الأطراف والحملة الأردنية تطلقان برنامج الصحة العلاجية والتغذوية في غزة



 






الأكثر مشاهدة