بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الجمعة، 12-12-2025 03:37 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1379) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة كما تم التعامل مع (138) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:53) دقيقة، و(43) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:37) دقيقة.اضافة اعلان
 
 


