بيان صادر عن مديرية الأمن العام

03:37 م

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1379) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة كما تم التعامل مع (138) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:53) دقيقة، و(43) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:37) دقيقة. اضافة اعلان







