"جمعية البنوك": خفض الفائدة يزيد الطلب على التمويل ويحرك الاقتصاد

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لجمعية البنوك، ماهر المحروق، الخميس، إن قرار البنك المركزي الأردني بخفض أسعار الفائدة هو القرار الثالث والأخير لهذا العام.

وأوضح المحروق أن مؤشرات أسعار الفائدة ستنعكس على المقترضين وفقا لمواعيد الاستحقاق المتفق عليها، وكذلك موعد تعديل سعر الفائدة بين العميل والبنك.



وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة يزيد الطلب على التمويل، ويشجع على الاستثمار، ويعزز حركة الدورة الاقتصادية.