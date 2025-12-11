"جمعية البنوك": خفض الفائدة يزيد الطلب على التمويل ويحرك الاقتصاد

وأوضح المحروق أن مؤشرات أسعار الفائدة ستنعكس على المقترضين وفقا لمواعيد الاستحقاق المتفق عليها، وكذلك موعد تعديل سعر الفائدة بين العميل والبنك.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة يزيد الطلب على التمويل، ويشجع على الاستثمار، ويعزز حركة الدورة الاقتصادية.
وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خلال اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، خفض "سعر الفائدة الرئيسي" وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من الأحد 14 كانون الأول 2025.
