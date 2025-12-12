جمعية "علياء الأمل" تنظم يومًا طبيًا مجانيًا في إربد غدًا السبت

الوكيل الإخباري- تنظم جمعية "علياء الأمل الخيرية"، بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب في الأردن، يومًا طبيًا مجانيًا شاملًا يوم غد السبت، في مقر الجمعية مقابل مسجد عبد الله التل، بدءًا من الساعة 9:30 صباحًا.

