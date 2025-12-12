الجمعة 2025-12-12 08:06 م

جمعية "علياء الأمل" تنظم يومًا طبيًا مجانيًا في إربد غدًا السبت

إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها
إربد
الجمعة، 12-12-2025 05:29 م

الوكيل الإخباري-    تنظم جمعية "علياء الأمل الخيرية"، بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب في الأردن، يومًا طبيًا مجانيًا شاملًا يوم غد السبت، في مقر الجمعية مقابل مسجد عبد الله التل، بدءًا من الساعة 9:30 صباحًا.

اضافة اعلان


ويشمل البرنامج معاينات واستشارات طبية في تخصصات متعددة، منها الباطني، والجراحة العامة، وطب الأطفال، والأعصاب، والعظام، والنسائية والتوليد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي برلين تؤكد أنها ستستقبل زيلينسكي وقادة أوروبيين الاثنين

ارتفعت الأسهم البريطانية اليوم الخميس، حيث صعد مؤشر فوتسي 100 في ظل ترقب المستثمرين لقرار بنك إنجلترا المركزي بشأن أسعار الفائدة. وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن البنك سيبقي الفائدة مستقرة عند مس

أسواق ومال ارتفاع مؤشر فوتسي 100 البريطاني إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع

الأمم المتحدة: عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف

عربي ودولي غوتيريش يعيّن الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن ودول أخرى يدينون اقتحام القوات الإسرائيلية لمقرّ وكالة الأونروا

تفاصيل حالة الطقس الأحد.. وزخات أمطار على هذه المناطق

الطقس الأرصاد الجوية: الهطولات المطرية ترفع أداء الموسم المطري إلى 16%

المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي بنظيره التونسي الجمعة

أخبار محلية "النشامى" يتأهل لنصف نهائي كأس العرب 2025

هطول محتمل للمطر صباح الجمعة في هذه المناطق

الطقس تعرف على حالة الطقس بالاردن يوم السبت

فلسطينيون يحتمون في مخيم خيام في مدينة غزة

فلسطين 14 شهيدًا جراء تأثيرات المنخفض الجوي العميق الذي يضرب غزة



 






الأكثر مشاهدة