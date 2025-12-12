أمانة عمّان تنفذ خطة الطوارئ الخاصة بتوزيع الكوادر في العاصمة

04:21 م

الوكيل الإخباري- نفذت أمانة عمان خطة الطوارئ الخاصة في توزيع الكوادر على نقاط مختلفة في العاصمة عمان، خلال المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة، الخميس.





وبحسب الناطق الإعلامي ناصر الرحامنة، فقد نفذت دائرة خدمات المدينة خطة الطوارئ الخاصة في توزيع الكوادر على نقاط الثبات في أنفاق الدوار الخامس والدوار السادس والسابع والشعب وسعيد خير وخلدا والواحة وعرجان وجسر السيفوي، إضافة إلى مواقع أخرى منتشرة في أرجاء العاصمة.



وأكد الرحامنة استكمال أعمال "التشييك" من قبل كوادر خدمات المدينة على شارع المطار وبرنامج أعمال خدمات المدينة من تنظيف ساحة الملك فيصل (شارع الرضا، وشارع السعادة، وجزء من شارع الأمير محمد).



وبين أن قسم صيانة المناهل والعبارات نفذ عدة مهام بعد إعلان حالة الطوارئ على الأنفاق التابعة للمناطق وهي نفق الداخلية التابع لمنطقة العبدلي ، ونفق الصناعة والتجارة التابع لمنطقتي تلاع العلي والعبدلي، ونفق المدينة الرياضية التابع لمنطقتي الجبيهة والعبدلي، ونفق الصحافة التابع لمنطقتي الجبيهة وتلاع العلي، ونفق طارق العلوي والسفلي التابع لمنطقة طارق /الباص السريع، بالإضافة إلى أعمال نظافة في محطات الباص السريع والمسارات والجسور.



وأشار الرحامنة إلى أنه تم إرسال مليون رسالة نصية SMS للتحذير من ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول.

