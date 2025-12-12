التصديق على 19 مستوطنة بالضفة الغربية

12:29 م

الوكيل الإخباري- أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر صدّق على تنظيم 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





وأشارت القناة إلى أن بعض المستوطنات التي صدّق عليها المجلس جديدة، وأخرى جرى التصديق على تنظيمها رسميا.

