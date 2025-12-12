الجمعة 2025-12-12 05:17 م

عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة، 12-12-2025 05:08 م

الوكيل الإخباري-    أدى عشرات الآلاف صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح، رغم البرد، وفي ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى الأقصى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال انتشرت بين المصلين أثناء خطبة الجمعة، وعند أبواب الحديد والمجلس والعامود، وشددت الخناق عند أبواب الأقصى، وأوقفت شبانا وفتشتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العديد منهم من الوصول للمسجد للصلاة فيه.

 
 


عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

