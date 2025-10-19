الأحد 2025-10-19 08:05 ص
 

الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأحد، 19-10-2025 05:41 ص

الوكيل الإخباري-   تعلن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر وظيفة أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، فعلى من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الإلكتروني على موقع رئاسة الوزراء (https://empreq.pm.gov.jo)

على أن يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفاءات القيادية والإدارية المطلوبة للوظيفة.


وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفٍ للوثائق الثبوتية المطلوبة، ويحصل كل من تقدم بطلب على إشعار إلكتروني يفيد باستلام طلبه.

 


Image1_102025195409457362192.jpg
Image2_102025195409457362192.jpg
Image3_102025195409457362192.jpg
Image4_102025195409457362192.jpg

 
 
