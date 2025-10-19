الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

الوكيل الإخباري- تعلن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر وظيفة أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، فعلى من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الإلكتروني على موقع رئاسة الوزراء (https://empreq.pm.gov.jo)

على أن يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفاءات القيادية والإدارية المطلوبة للوظيفة.



وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفٍ للوثائق الثبوتية المطلوبة، ويحصل كل من تقدم بطلب على إشعار إلكتروني يفيد باستلام طلبه.